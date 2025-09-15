Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte setzen Schaltkasten der Deutschen Bahn in Brand

Hannover (ots)

Unbekannte haben am Freitag, 12.09.2025, vermutlich mutwillig einen Sicherungs- bzw. Schaltkasten der Deutschen Bahn zwischen Lehrte und Hämelerwald in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden der Schaltkasten und die Kabelanlage vollständig zerstört. Infolgedessen kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover trat am Freitag gegen 20:15 Uhr beim zuständigen Fahrdienstleiter des Bahnhofs Lehrte-Ostkopf eine Störung in der Leit- und Sicherungstechnik auf. Bei einer Kontrolle in Höhe der Straße "Vor dem Osterholze" stellte ein Mitarbeiter verschmorte Kabel fest. Der hinzugerufene Kriminaldauerdienst Hannover sicherte die Spuren, baute den Schaltkasten aus und beschlagnahmte ihn für weitere Ermittlungen.

Zurzeit kann eine schwere vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die verdächtige Personen oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

