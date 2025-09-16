Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seelze: 13-Jährige auf E-Scooter bei Kollision mit Pkw lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 60-Jährigen ist am Montag, 15.09.2025, eine 13 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin in Seelze lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 17:35 Uhr im Kreuzungsbereich der Straße „Am Zweigkanal“ (Bundesstraße (B) 441) und des Kirchbuschwegs. Eine 60 Jahre alte Frau war mit ihrem VW Polo auf der B 441 in Richtung Wunstorf unterwegs. Gelichzeitig fuhr ein 13-Jähriges Mädchen mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg aus der Straße "An den Grachten" auf die Kreuzung der B441 mit dem Kirchbuschweg zu. Beim Queren des dortigen Übergangs kollidierten E-Scooter und Pkw. Die 13-Jährige wurde durch den Unfall zu Boden geschleudert und blieb mit lebensgefährlichen Verletzungen liegen. Sie wurde durch Rettungskräfte, auch unter Hinzuziehung eines Rettungshubschraubers, in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb bei dem Zusammenstoß körperlich unverletzt.

Die Kreuzung blieb für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme, bis ca. 22:30 Uhr, gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Gegenstand der Ermittlungen ist unter anderem die Ampelschaltung des Übergangs an der B441. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, ms

