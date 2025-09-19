Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf Kreisstraße (K) 147 bei Sehnde lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag, 19.09.2025, ein 28-jähriger Autofahrer auf der K 147 bei Sehnde lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 28-jährige Sehnder gegen 03:00 Uhr mit seinem Opel die K 147 aus Richtung der K 148 kommend in Richtung Müllingen. Dort kam der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem er zunächst die Gegenspur querte, prallte er mit seinem PKW gegen einen Baum. Der PKW schleuderte anschließend auf ein angrenzendes Feld. Durch den Aufprall wurde der 28-Jährige lebensgefährlich verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten ihn unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die K 147 gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell