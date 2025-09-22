Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen/Wunstorf: Maria N. (83) vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Hannover (ots)

Seit dem 19.09.2025 sucht die Polizeiinspektion Garbsen nach der 83-jährigen Maria N. Sie wurde zuletzt in einer Arztpraxis Altgarbsen gesehen. Aufgrund ihres Gesundheitszustands fahndet die Polizei öffentlich und veröffentlicht ein Foto der Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten Mitarbeitende des Klinikums Wunstorf, in dem die Seniorin stationär aufgenommen war, Maria N. am Freitag, 19.09.2025, gegen 14:00 Uhr als vermisst. Sie war von einem Behandlungstermin in einer Arztpraxis an der Bachstraße in Garbsen-Altgarbsen nicht zurückgekehrt. Da die Seniorin dringend medizinischer Behandlung bedarf, sucht die Polizei seitdem nach ihr. Bei der Suche kamen mehrere Streifenwagen und eine Polizeidrohne zum Einsatz. Leider führte dies bislang nicht zum Auffinden der Vermissten.

Maria N. ist etwa 1,60 Meter groß, von zierlicher Statur, hat kurze, gelockte grau-schwarze Haare und trägt eine Brille. Zuletzt war sie mit einem weißen Strickpullover, einer rosa Steppjacke und einer hellen Hose bekleidet. Möglicherweise hat sie eine orangefarbene Ledertasche und eine graue Decke dabei und hält sich damit im Freien auf.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht ein Foto der Vermissten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Garbsen unter 0511 109-4515 entgegen; bei aktueller Sichtung bitte sofort den Notruf 110 wählen. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell