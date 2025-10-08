Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251008-4-Mann in Neumünster nach Gewalteinwirkung schwer verletzt

Neumünster (ots)

Gestern gerieten zwei Männer in einer Wohnung in Streit, in dessen Verlauf eine der Personen schwer verletzt wurde.

Am 07.10.2025 gegen 16:30 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des 1. und 2. Polizeireviers in den Haart in Neumünster entsandt. In einem dortigen Mehrfamilienhaus seien zuvor zwei Personen in Streit geraten und eine der beteiligten Personen sei nun schwer verletzt.

Den 37 Jahre alten Verletzten trafen Beamte vor Ort an. Er wies mehrere Verletzungen auf, so dass er durch einen Rettungswagen ins FEK Neumünster verbracht wurde. Nach einer erfolgreichen Notoperation, besteht keine Lebensgefahr mehr.

Tatverdächtig ist ein 38-jähriger Deutscher, der in dem Haus wohnt. Dieser wurde wegen fehlender Haftgründe nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizei Neumünster und die Staatsanwaltschaft Kiel aufgenommen wurden.

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

Michael Bimler

Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kiel

