Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251010-1-PDNMS-Update zur OTS 20251008-4-Mann in Neumünster nach Gewalteinwirkung schwer verletzt

Neumünster (ots)

Aufgrund der intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Neumünster und der Staatsanwaltschaft Kiel hat sich gegen den Bewohner der Wohnung der Verdacht ergeben, den Verletzten mit Tötungsvorsatz angegriffen und erheblich verletzt zu haben. Er wurde noch am Mittwoch, 08.10.2025, vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Neumünster am 09.10.2025 gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt Neumünster zugeführt.

Constanze Becker

Pressesprecherin Polizeidirektion Neumünster

Michael Bimler

Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell