POL-NMS: 20251010-1-PDNMS-Update zur OTS 20251008-4-Mann in Neumünster nach Gewalteinwirkung schwer verletzt
Neumünster (ots)
Aufgrund der intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei Neumünster und der Staatsanwaltschaft Kiel hat sich gegen den Bewohner der Wohnung der Verdacht ergeben, den Verletzten mit Tötungsvorsatz angegriffen und erheblich verletzt zu haben. Er wurde noch am Mittwoch, 08.10.2025, vorläufig festgenommen.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Neumünster am 09.10.2025 gegen den Tatverdächtigen einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wurde der Justizvollzugsanstalt Neumünster zugeführt.
Constanze Becker
Pressesprecherin Polizeidirektion Neumünster
Michael Bimler
Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kiel
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle
Telefon: 04321-945 2222
Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell