Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20251010-2-PDNMS-Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Bredenbek

Bredenbek/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 10.10.2025 kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Bredenbek. Eine Hausbewohnerin wurde leicht verletzt.

Heute Morgen gegen 09:15 Uhr wurde die Polizeistation in Achterwehr zu einem vermeintlichen Feuer in einem Einfamilienhaus in der Kieler Straße in Bredenbek entsandt.

Durch die Funkstreifenbesatzung konnte eine erhebliche Rauchentwicklung in dem Haus festgestellt werden. Diese konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bredenbek unter Kontrolle gebracht werden.

Die K 67 musste zwischenzeitlich für die Löscharbeiten gesperrt werden.

Die einzige vor Ort anwesende Hausbewohnerin konnte das Objekt verlassen. Die 52-jährige wurde mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei Rendsburg erschien vor Ort.

Bei der Brandursache könnte es sich um einen technischen Defekt handeln. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

