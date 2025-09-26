Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Verbranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein Wohnungsbrand wurde der Polizei am Donnerstag, 25.09.2025 gegen 18.00 Uhr im Tannenweg gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten aus. Vor Ort konnte eine verrauchte Wohnung vorgefunden werden, welche durch verbranntes Essen auf dem Herd verursacht wurde. Ein Brand lag nicht vor. Weder am Gebäude noch an der Einrichtung entstand Sachschaden. Die 43-jährige Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich untersucht, sie wurde nicht verletzt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Schönau mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell