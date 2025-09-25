POL-FR: Bad Säckingen: Geparkter Skoda angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch, 24.09.2025 gegen 06.15 Uhr in der Straße Hennematt, Höhe der Hausnummer 18. Diese befuhr zuvor eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem BMW. Laut ihrer Aussage kam ihr ein weißer Kleinbus entgegen, welcher zu weit auf ihrer Seite gefahren sein soll. Es kam zur Kollision der Seitenspiegel, bei der am ...

mehr