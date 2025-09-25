PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Geparkter Skoda angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein in der Heinrich-Hübsch-Straße geparkter Skoda wurde am Montag, 22.09.2025 zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Skoda stand auf Höhe der Hausnummer 10 am Straßenrand geparkt. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 1000 Euro beim seitlichen Ein- oder Ausparken verursacht. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

