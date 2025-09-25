PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Spiegel abgefahren und Fahrertüre beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch, 24.09.2025 gegen 06.15 Uhr in der Straße Hennematt, Höhe der Hausnummer 18. Diese befuhr zuvor eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem BMW. Laut ihrer Aussage kam ihr ein weißer Kleinbus entgegen, welcher zu weit auf ihrer Seite gefahren sein soll. Es kam zur Kollision der Seitenspiegel, bei der am BMW der Spiegel zerstört und erhebliche Kratzspuren im Lack der Fahrertüre verursacht wurden. Der weiße Kleinbus setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die Hinweise zum weißen Kleinbus geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

