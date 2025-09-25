Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Spiegel abgefahren und Fahrertüre beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Mittwoch, 24.09.2025 gegen 06.15 Uhr in der Straße Hennematt, Höhe der Hausnummer 18. Diese befuhr zuvor eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem BMW. Laut ihrer Aussage kam ihr ein weißer Kleinbus entgegen, welcher zu weit auf ihrer Seite gefahren sein soll. Es kam zur Kollision der Seitenspiegel, bei der am BMW der Spiegel zerstört und erhebliche Kratzspuren im Lack der Fahrertüre verursacht wurden. Der weiße Kleinbus setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) sucht Zeugen, die Hinweise zum weißen Kleinbus geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

