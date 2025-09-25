PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Bad Säckingen: Beteiligter eines Verkehrsunfalls gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 19.09.2025, gegen 18:30 Uhr kam es in Bad Säckingen, an der Kreuzung Bergseestraße zur Friedrichstraße, zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fahrschulauto. Das Fahrschulauto soll den wartenden Radfahrer an der rot zeigenden Ampel angefahren haben, wodurch der 28-jährige Radfahrer zu Fall kam. Nachdem zunächst davon ausgegangen wurde, dass nichts passiert sei, fuhren beider Beteiligten in gegenseitigem Einverständnis weiter. Zu einem Austausch der Personalien kam es nicht. Am Sonntag wurde beim 28-Jährigen ein Ellenbogenbruch diagnostiziert. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat den Unfall nachträglich aufgenommen und sucht sowohl den Fahrer des grauen Fahrschulautos sowie Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter 07761 934 0 erreichbar.

