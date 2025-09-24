Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Zwei Unbekannte flüchten nach Fahrraddiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.09.2025, gegen 12:05 Uhr, wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Freiburg-Nord durch einen Zeugen auf einen möglichen Fahrraddiebstahl am Rotteckring in der Freiburger Innenstadt aufmerksam gemacht. Laut Zeugenaussage wurde ein Fahrrad an den Fahrradstellplätzen vor einem dort befindlichen Schreibwarenhandel aufgebrochen und eine männliche Person sei anschließend mit dem Diebesgut davon gefahren. Eine weitere männliche Person wurde beobachtet, wie sie erfolglos an einem anderen Fahrrad hantierte und dann zu Fuß entlang der Bertoldstraße flüchtete. Bei der Überprüfung des Tatorts durch die Einsatzkräfte wurde ein aufgebrochenes E-Bike vorgefunden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier Freiburg-Nord verbracht.

Wenig später meldete sich dort auch die vermeintliche Eigentümerin des Rades.

Die beiden Fahrraddiebe wurden wie folgt beschrieben:

1. Personenbeschreibung:

- männlich, - schmal gebaut, - dunkelhäutig, - trug eine dunkelblaue Daunenjacke mit Kapuze, vermutlich eine dunkle Hose sowie eine beigefarbene Umhängetasche, - flüchtete mit einem Fahrrad.

2. Personenbeschreibung:

- männlich, - dunkelhäutig, - flüchtete zu Fuß.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (0761 882-4221) sucht nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und möglicherweise Hinweise zu den beiden gesuchten Männern geben können.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell