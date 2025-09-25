PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagvormittag, 19.09.2025, zwischen 10:50 Uhr und 11:15 Uhr, ereignete sich in der Markgrafenstraße in Endingen am Kaiserstuhl ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Das unbekannte Fahrzeug touchierte möglicherweise beim Rangieren einen benachbart parkenden Opel Zafira.

Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: (07642-92870) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) rund um die Uhr entgegen.

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

