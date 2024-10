Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss verunfallt und geflüchtet - Zeugen melden sich bei der Polizei, die die 39-jährige Verursacherin antrifft und diverse Strafverfahren einleitet

Wilhelmshaven (ots)

In der vergangenen Nacht erhielt die Wilhelmshavener Polizei gegen 01:25 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Friedenstraße in Höhe des dortigen Verbrauchermarktes.

Laut Aussage der Zeugen seien diese auf ein am Straßenrand stehendes verunfalltes Fahrzeug zugekommen, in dem sie eine Frau am Steuer antrafen. Diese habe die angebotene Hilfe abgelehnt und sei mit dem Fahrzeug in Schlangenlinien weiter bis in Höhe der Einmündung zur Schulstraße gefahren und habe dort angehalten.

Dort konnte die Wilhelmshavenerin von den seitens der Zeugen alarmierten Polizeibeamten kontrolliert werden, die sich zu dem Zeitpunkt außerhalb des braunen Pkw Marke Ford S-Max befand.

Die Beamten stellten bei der 39-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung fest, die einen Atemalkoholtest verweigerte.

Beim Transport ins Klinikum, in dem die Blutprobenentnahme erfolgte, leistete die Wilhelmshavenerin erheblichen Widerstand, so dass die Beamten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte einleiteten. Weiterhin beschlagnahmten sie den Führerschein und entließen die 39-Jährige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen.

Die Überprüfung des Unfallortes in der Friedenstraße ergab, dass die Beschilderung des Fahrbahnteilers in Höhe des dortigen Verbrauchermarktes beschädigt wurde.

