POL-FR: Bad Säckingen: Zweiradfahrerin übersehen - leicht verletzt
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 24.09.2025, gegen 16 Uhr beabsichtigte ein 43- jährige VW- Fahrerin von einer Tankstelle in der Basler Straße einzufahren. Dabei übersah sie eine 36-jährige Motorradfahrerin, welche die Basler Straße in Richtung Wehr befuhr. Durch die Kollision wurde das Motorrad stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die 36-jährige wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro entstanden sein.
