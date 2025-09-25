Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zweiradfahrerin übersehen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.09.2025, gegen 16 Uhr beabsichtigte ein 43- jährige VW- Fahrerin von einer Tankstelle in der Basler Straße einzufahren. Dabei übersah sie eine 36-jährige Motorradfahrerin, welche die Basler Straße in Richtung Wehr befuhr. Durch die Kollision wurde das Motorrad stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die 36-jährige wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro entstanden sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell