Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Auffahrunfall auf Autobahn - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.09.2025, kurz vor 16.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5 zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeuge. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer und ein 32-jähriger Pkw-Fahrer befuhren zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Parkplatz Rheinaue die linke Fahrspur der Autobahn in Fahrtrichtung Freiburg, als beide Pkw-Fahrer von einem 60-jährigen Pkw-Fahrer und von einem 30-jährigen Pkw-Fahrer rechts überholt wurden. Als der 60-jährige Pkw-Fahrer und der 30-jährige Pkw-Fahrer vor dem 33-Jährigen auf die linke Fahrspur wechselten,musste der 60-Jährige verkehrsbedingt bremsen, wodurch es in der Folge zu einem Auffahrunfall der vier Fahrzeuge kam. Keiner der Beteiligten oder Mitfahrer machten Verletzungen geltend. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Durch den Auffahrunfall kam es im Feierabendverkehr zu dementsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
