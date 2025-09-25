PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Zell im Wiesental: Frontalkollision auf der Bundesstraße - zwei Schwerverletzte - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 07.25 Uhr, kollidierten auf der Bundesstraße 317 zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin sowie eine 39-jährige Pkw-Fahrerin wurden schwer verletzt. Die 23-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von Schönau kommend in Richtung Zell, als sie zwischen der Wühre und Silbersau in einer Rechtskurve mit ihrem Pkw ins Schleudern kam und auf der Gegenfahrbahn mit einer entgegenkommenden 39-jährigen Pkw-Fahrerin frontal kollidierte. Beide Fahrerinnen waren in ihren Pkws eingeschlossen und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die 39-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unispital nach Basel geflogen. Die 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkws wurden von Abschleppdiensten geborgen. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten haben. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

