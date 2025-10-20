Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frontalunfall unter Alkoholeinfluss

67487 Maikammer, L516

19.10.2025, 21:30 Uhr

Landau (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der L516 zwischen Maikammer und Diedesfeld zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Neustadt befuhr zum Unfallzeitpunkt die Straße L516 von Edenkoben in Richtung Neustadt. In der Gegenrichtung fuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Edenkoben. Bei ihr im Fahrzeug befanden sich ebenfalls drei Kinder im Alter zwischen 6 und 8 Jahren. Möglicherweise musste der 33-Jährige einem anderen, nicht genauer beschriebenen Fahrzeug ausweichen, kam dabei auf den Grünstreifen und verlor dann gänzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam schlussendlich in den Gegenverkehr wo er mit dem Fahrzeug der 36-Jährigen frontal kollidierte. Der 33-Jährige und alle drei Kinder erlitten in Folge des Unfalles leichte Verletzungen, die 36-jährige Fahrzeugführerin dagegen erlitt schwere Verletzungen. Sie und die drei Kinder wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie waren durch den Unfall in keinem fahrbereiten Zustand mehr. Bei dem 33-Jährigen konnten vor Ort Anzeichen auf eine Beeinträchtigung durch Alkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab dazu passend einen Wert von 1,29 Promille. Ihm wurde daher zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten. Zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die L516 musste für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Ermittlungen bezüglich des noch unbekannten Fahrzeugs, welchem der 33-Jährige nach eigenen Angaben ausweichen musste, dauern derzeit noch an. Hinweise oder Zeugenmeldungen nimmt die Polizei Edenkoben daher unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell