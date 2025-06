POL-RE: Datteln: Einbruch mit Gullydeckel

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagabend überfiel ein bislang unbekannter Täter einen Getränkemarkt an der Castroper-Straße. Der vermummte Mann sprach einen Angestellten kurz vor 19 Uhr vor dem Ladenlokal an. Er forderte ihn auf zur Kasse zu gehen, hier nahm er eine Schusswaffe in die Hand. Anschließend forderte er von dem Angestellten Bargeld und Zigaretten. Der Angestellte händigte die Beute aus, anschließend ...

mehr