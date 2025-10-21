PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer leicht verletzt

Germersheim (ots)

Am Montag, den 20.10.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 80-jährigen Pedelec-Fahrer und einer 38-jährigen Autofahrerin. Die 38-Jährige befuhr die Heinrich-Scherer-Straße und wollte in die Pater-Bruno-Moos-Straße fahren. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, welcher den Fahrradweg entlang der Pater-Bruno-Moos-Straße befuhr. Der 80-Jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9581603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

