Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Am Montagabend (20.10.2025) wurde gegen 20:15 Uhr ein E-Scooter-Fahrer in der Wollmesheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 27-jährigen Fahrzeugführer konnten deutliche Anzeichen erlangt werden, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Auf Nachfrage gab er an, vor ca. drei Stunden einen Joint geraucht zu haben. Ein durchgeführter Urintest bestätigte die Angaben, dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Der 27-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde an den Eigentümer ausgehändigt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

