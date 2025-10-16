LPI-NDH: Kollision mit Radfahrer - eine Blutprobenentnahme folgte

Ichstedt (ots) - Zu der Sprengung eines Zigarettenautomaten kam es am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Dorfstraße. Anschließend verstauten mutmaßlich drei Täter Zigaretten und Bargeld unter anderem in einer blauen Tüte und entfernten sich mit der Beute vom Tatort über den Kirchweg in Richtung Dorfmitte. Hierzu nutzten sie ein Coupé, vermutlich einen Audi oder BMW. Zeugen konnten die drei Täter als Jugendliche oder ...

mehr