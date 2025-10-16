Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Radfahrer - eine Blutprobenentnahme folgte
Worbis (ots)
Am Mittwochnachmittag kam es in der Lange Straße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Radfahrers festgestellt, dass dieser unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Er musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.
