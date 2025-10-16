Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalunfall verhindert - Fahrzeug kommt in Garten zum Stehen

Thamsbrück (ots)

Zunächst zu einem Beinaheunfall kam es am Mittwoch gegen 19.45 Uhr nahe Thamsbrück auf der Landstraße 2102. Ein derzeit unbekanntes Fahrzeug geriet in den Gegenverkehr, sodass ein 34-Jähriger Ausweichen musste um eine Kollision zu verhindern. Hierbei kam er von der Straße ab, durchfuhr einen Zaun sowie eine Hecke und kam in einem Garten zum Stehen. Das Fahrzeug wurde hierbei erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen zum Unfall ein und fahnden nach dem unbekannten Fahrzeug, dass vermutlich maßgeblich an dem Unfall beteiligt war. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0269001

