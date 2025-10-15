PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen

Breitenholz (ots)

Am Dienstag kam es gegen 14.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Breitenholz und Gernrode. Ein Motorradfahrer verlor vermutlich aufgrund einer unangepassten Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte und verletzte er sich, woraufhin er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

