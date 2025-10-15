LPI-NDH: Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen

Mühlhausen (ots) - In der Nacht auf Mittwoch wurde gegen 0.55 Uhr, im Bereich des Kiliansgrabens, der Fahrer eines E-Bikes einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser zuvor durch seine Fahrweise auffiel. Im Verlauf dieser wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ein Drogenvortest durchgeführt, welcher auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln verwies. Aufgrund des sich daraus ergebenen Verdachtes wurde der Fahrer in ein Krankenhaus zur ...

mehr