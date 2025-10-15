Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher an Tür gescheitert

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 18 Uhr kam es bei einer Bäckerei im Bereich der Rautenstraße zu einem Einbruchsversuch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge versuchten sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa eintausend Euro. Es gelang dem oder den Tätern jedoch nicht sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, woraufhin sie ohne Beute den Tatort verließen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Wer hat etwas bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich an den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0268012

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell