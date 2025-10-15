Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend wurde gegen 21.45 Uhr im Bereich der Brunnenstraße eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines E-Scooters durchgeführt. Ein Drogenvortest der im Zuge der Kontrolle durchgeführt wurde begründete den Verdacht auf den Einfluss berauschender Substanzen. In der Folge wurde der betroffene in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell