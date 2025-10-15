PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blitzerbericht: mehr als 100 Verkehrssünder abgelichtet

Oberspier (ots)

Am Dienstag betrieb die Landespolizeiinspektion Nordhausen auf der Bundesstraße 4, zwischen Sondershausen und Oberspier, eine Geschwindigkeitsmessstelle. An dem Unfallschwerpunkt in einer Doppelkurve wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h herabgesetzt, um die Gefahrenstelle sicherer zu machen. Bei der Kontrolle wurden insgesamt mehr als 100 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Anhand des Durchlaufs bemessen war somit jeder 18. Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Etwa jede fünfte Beanstandung mündet in ein Bußgeldverfahren, was neben einer hohen Geldzahlung auch Punkte in der Verkehrssünderkartei bedeutet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 11:24

    LPI-NDH: Zeugen gesucht: Riskantes Überholmanöver in der Bochumer Straße

    Nordhausen (ots) - Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Dienstag gegen 18.15 Uhr in der Bochumer Straße. Wie gegenüber der Polizei mitgeteilt wurde, hat ein Volkswagen Passat Kombi im Bereich der Hesseröder Straße gleich mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Der Passat fuhr in Richtung der Freiherr-vom-Stein-Straße ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:23

    LPI-NDH: Unbekannte beschädigen Sichtschutz - Ermittlungen bei Bundeswehrkaserne

    Sondershausen (ots) - Am Dienstag konnten drei vermutlich männlich Personen dabei beobachtet werden, die sie sich am Sichtschutz an der Umfriedung einer Kaserne in Sondershausen zu schaffen machten. Durch die derzeit Unbekannten, von denen zwei ein Fahrrad mit sich führten, beschädigten einen Sichtschutz an zwei Stellen mit einem unbekannten Gegenstand. Hierbei ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 11:22

    LPI-NDH: Spitzbuben verwirren Autofahrer

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstagabend erschien eine Autofahrerin auf der Polizeidienststelle in Mühlhausen um über ihre Wahrnehmung an der Bundesstraße 247 zwischen Mühlhausen und Höngeda zu berichten. Hier wurde durch Unbekannte ein Verkehrszeichen so verändert, dass es für Verkehrsteilnehmer kaum zu deuten war und Verwirrung stiftete. Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurde das Schild geprüft und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren