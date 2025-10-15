Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blitzerbericht: mehr als 100 Verkehrssünder abgelichtet

Oberspier (ots)

Am Dienstag betrieb die Landespolizeiinspektion Nordhausen auf der Bundesstraße 4, zwischen Sondershausen und Oberspier, eine Geschwindigkeitsmessstelle. An dem Unfallschwerpunkt in einer Doppelkurve wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h herabgesetzt, um die Gefahrenstelle sicherer zu machen. Bei der Kontrolle wurden insgesamt mehr als 100 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Anhand des Durchlaufs bemessen war somit jeder 18. Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Etwa jede fünfte Beanstandung mündet in ein Bußgeldverfahren, was neben einer hohen Geldzahlung auch Punkte in der Verkehrssünderkartei bedeutet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell