Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Riskantes Überholmanöver in der Bochumer Straße

Nordhausen (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Dienstag gegen 18.15 Uhr in der Bochumer Straße. Wie gegenüber der Polizei mitgeteilt wurde, hat ein Volkswagen Passat Kombi im Bereich der Hesseröder Straße gleich mehrere Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Der Passat fuhr in Richtung der Freiherr-vom-Stein-Straße und setzte im Bereich einer Ampel, welche er bei rotem Lichtsignal passierte, zum Überholen an. Hier überholte er unter anderem einen roten Kastenwagen und gefährdete ein im Gegenverkehr befindlichen Autofahrer, der nur knapp einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und suchen nun nach Zeugen, die Angaben zum grauen VW Passat, sowie dessen Fahrzeugführer machen können. Außerdem werden die Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie des roten Kastenwagens gesucht. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0267985

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

