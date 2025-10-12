Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 4 Einsätze für die Feuerwehr Herdecke am Wochenende - Verkehrsunfall und Pressesprecher überörtlich

Herdecke (ots)

Am Freitagabend wurde gegen 23:28 Uhr die Feuerwehr Herdecke zu einem ausgelösten Heimrauchmelder gerufen. Vor Ort wurde schnell festgestellt, dass es eine Fehlauslösung war. Die hilflosen Mieter wurden durch die Feuerwehr unterstützt und der Rauchmelder deaktiviert. Am Samstagmorgen gegen 5:11 Uhr kam es auf der Wittbräucker Straße an der Einmündung Herdecker Bach zu einem Auffahrunfall, bei dem 3 Personen verletzt wurden. Ein Streifenwagenbesatzung der Polizei, die zufällig den Unfall beobachtete, alarmierte umgehende weitere Rettungskräfte. Die Feuerwehr Herdecke sperrte nach ihrem Eintreffen zunächst die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Zudem wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Batterien der Unfallfahrzeuge abgeklemmt. Währenddessen wurde alle drei Patienten von der Notärztin gesichtet und anschließend in einem Rettungswagen erstversorgt. Neben der Polizei und der Feuerwehr Herdecke, die mit zwei Fahrzeugen im Einsatz war, waren zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug rund eine Stunde im Einsatz. Zudem wurde gegen 10:38 Uhr eine Ölspur von der Ender Talstraße gemeldet. Hier wurden Ölwarnschilder aufgestellt und die Ölspur durch einen Dienstleister beseitigt. Am Samstagabend wurde der Pressesprecher der Feuerwehr Herdecke, welcher auch zugleich im Kreiskonzept mit weiteren Kollegen den "Feuerwehr Kreisspressesprecher" stellt, nach Gevelsberg alarmiert. Vor Ort wurden in knapp 8h Einsatzzeit mehrere Reporter betreut und das Einsatzgeschehen dokumentiert. Während des Einsatzes wurden dann aus Herdecke angeforderte Rettungssägen nach Gevelsberg gebracht. Gegen 2:30 Uhr konnte der Pressesprecher die Einsatzstelle verlassen und den Heimweg antreten.

