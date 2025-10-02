Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Heimrauchmelder und Nachbarin verhindern Schlimmeres - Großes Glück bei Brand in der Kampstraße

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke rückte am Morgen um 10:39 Uhr zu einem Wohnungsbrand in die Kampstraße aus. Es handelte sich um ein altes, historisches Fachwerkhaus.

Eine aufmerksame und umsichtige Nachbarin hatte einen Heimrauchmelder gehört. In der Wohnung der Nachbarin erkannte sie einen Brand.

Mit einem Zweitschlüssel konnte die Wohnung im 1. Obergeschoss geöffnet werden. Die Feuerwehr ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr in die verrauchte Wohnung vor. In der Küche hatte Küchenzubehör aus PVC in einer Pfanne gebrannt. Der Kleinbrand wurde abgelöscht.

Die Wohnung wurde mit einem Elektrolüfter entraucht. Die Nachbarin wurde vom Rettungsdienst wegen dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung gesichtet. Sie verblieb unverletzt vor Ort.

Der Vermieter danke den ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort. Ein Löschzug war 60 Minuten im Einsatz.

