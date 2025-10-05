Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze am Wochenende - Baum blockierte Straße Kemnade

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Wochenende zu mehreren Einsätzen alarmiert. Am Freitagabend rückten die Einsatzkräfte um 22:16 Uhr zum Gemeinschaftskrankenhaus aus. Dort wurde Rauch aus einem Schacht gemeldet. Die Besatzung eines Löschfahrzeugs kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera, konnte jedoch keine Feststellung machen. Der Einsatz wurde nach kurzer Zeit beendet.

Am Samstagmorgen gegen 09:45 Uhr erfolgte der nächste Einsatz. Ein rund 15 Meter langer Zwillingsast einer Buche war auf die Straße Kemnade gestürzt und blockierte die Fahrbahn vollständig. Die Feuerwehr musste den großen Ast mit Motorsägen zerkleinern und beiseite räumen. Der Einsatz dauerte über zwei Stunden und war sehr arbeitsintensiv.

Der bislang letzte Einsatz des Wochenendes wurde am Samstagnachmittag um 16:47 Uhr gemeldet. In einem Betrieb an der Nierfeldstraße hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit einem erweiterten Löschzug an und erkundete den betroffenen Bereich. Ein Auslösegrund konnte nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Betriebsverantwortlichen übergeben.

