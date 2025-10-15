Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spitzbuben verwirren Autofahrer

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend erschien eine Autofahrerin auf der Polizeidienststelle in Mühlhausen um über ihre Wahrnehmung an der Bundesstraße 247 zwischen Mühlhausen und Höngeda zu berichten. Hier wurde durch Unbekannte ein Verkehrszeichen so verändert, dass es für Verkehrsteilnehmer kaum zu deuten war und Verwirrung stiftete. Durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurde das Schild geprüft und wieder in einen Zustand versetzt, der den Autofahrer die richtigen Anweisungen zur Verkehrsführung gab. Eine Gefährdung durch das irreführende Schild konnten die Beamten jedoch ausschließen.

