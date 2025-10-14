PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Holzthaleben (ots)

Der Fahrer eines Mitsubishi stellte sein Fahrzeug am Samstag, gegen 16 Uhr, in der Straße Platz der Jugend ab. Als er am Dienstag, gegen 9.20 Uhr, zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er unfallbedingte Schäden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich bereits unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Mitsubishi entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0267194

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

