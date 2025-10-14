Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigungen auf Gelände einer Grundschule

Niedergebra (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 30. September, und Dienstag, 14. Oktober beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben einer Grundschule in Niedergebra. Außerdem begaben sich der oder die Täter widerrechtlich in eine Garage und hinterließen Farbe auf dem Gelände. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der oder die Täter verursachten mehrere hundert Euro Schaden. Die Polizei in Nordhausen ermittelt wegen Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung. Wer möglicherweise beobachtet hat, wie sich jemand im genannten Tatzeitraum unerlaubt auf dem Schulgelände aufhielt, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0267444

