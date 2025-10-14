Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach versuchtem Brandstiftungsdelikt

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen ermittelt seit Dienstagmorgen wegen versuchter Brandstiftung gegen einen Mann. Dieser steht im Verdacht, sich widerrechtlich auf ein Grundstück im Windbergweg begeben und dort ein offenes Feuer entfacht zu haben. Die Flammen erreichten dabei die Holzkonstruktion eines Gebäudes. Durch das schnelle Eingreifen eines Zeugen, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher gelöscht und ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Durch das Feuer entstanden Rußanhaftungen an einer Fassade. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Tatherganges und der Hintergründe dauern an.

