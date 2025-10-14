PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei ermittelt nach versuchtem Brandstiftungsdelikt

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen ermittelt seit Dienstagmorgen wegen versuchter Brandstiftung gegen einen Mann. Dieser steht im Verdacht, sich widerrechtlich auf ein Grundstück im Windbergweg begeben und dort ein offenes Feuer entfacht zu haben. Die Flammen erreichten dabei die Holzkonstruktion eines Gebäudes. Durch das schnelle Eingreifen eines Zeugen, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher gelöscht und ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Durch das Feuer entstanden Rußanhaftungen an einer Fassade. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Tatherganges und der Hintergründe dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 09:57

    LPI-NDH: Kupferfallrohr gestohlen

    Bad Frankenhausen (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, entwendeten hatten es bislang unbekannte Täter auf meherere Meter Kupferfallrohr abgesehen. Das Fallrohr wurde von einem Klinik-Gebäude in der Rottlebener Straße entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden. Aktenzeichen: 0266687 Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:52

    LPI-NDH: Pkw mit Hund kollidiert

    Heringen (ots) - Am Montagabend war ein Autofahrer auf der Kreisstraße 27 aus Fahrtrichtung Uthleben in Richtung Heringen unterwegs, als kurz vor der Ortslage Heringen plötzlich ein Hund die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:51

    LPI-NDH: Motorradsitz entwendet

    Nordhausen (ots) - Eine eher ungewöhnliche Beute machten unbekannte Täter am Montag in Nordhausen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr demontierten und entwendeten der oder die Täter die Sitzbank eines Motorrades, welches zur Tatzeit in der Hufelandstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen. Aktenzeichen: 0266826 Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren