Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Motorradsitz entwendet
Nordhausen (ots)
Eine eher ungewöhnliche Beute machten unbekannte Täter am Montag in Nordhausen. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr demontierten und entwendeten der oder die Täter die Sitzbank eines Motorrades, welches zur Tatzeit in der Hufelandstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.
Aktenzeichen: 0266826
