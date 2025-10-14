LPI-NDH: Motorradsitz entwendet

Mühlhausen (ots) - In der vergangenen Nacht stoppten Polizeibeamte, gegen 0.20 Uhr, eine Autofahrerin in der Langensalzaer Landstraße. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 38-jährigen Frau einen Wert von mehr als drei Promille. Zur Beweissicherung wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Rückfragen bitte an: ...

