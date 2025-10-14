Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw kollidiert bei Durchfahrt einer Bahnunterführung

Wolkramshausen (ots)

Ein Lkw-Fahrer hat am Montagnachmittag offenbar die Durchfahrtshöhe einer Bahnunterführung im Landkreis Nordhausen überschätzt. Er war kurz vor 15 Uhr auf der Landstraße 1036 zwischen Wolkramshausen und Werther unterwegs, als er bei beim Durchfahren der Unterführung mit dem Sattelauflieger am Steinfundament hängen blieb. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Bahnstrecke wurde aufgrund des Verkehrsunfalls zunächst gesperrt, konnte aber kurz vor 17 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell