Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Breitenholz (ots)

Am Montag kam es kurz nach 13.30 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Als der Fahrer eines Pkw nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Motorradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und beabsichtigte, den Pkw zu überholen. Der Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 15:21

    LPI-NDH: Baustelle Ziel von Dieben

    Bad Frankenhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, und Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, wurden von einer Baustelle im Udersleber Weg mehrere Baggerschaufeln entwendet. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände der Baustelle und entfernten sich mitsamt ihrer Beute, im Wert von etwa eintausend Euro, vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 15:20

    LPI-NDH: Autofahrt endet im Straßengraben

    Geisleden (ots) - Am Montagmorgen, gegen 9.20 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 229 zwischen Geisleden und Heuthen zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher nicht bekannten Gründen brach ein Skoda aus einer Rechtskurve aus, kam daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich im rechten Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeiinspektion ...

    mehr
