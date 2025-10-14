Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Breitenholz (ots)

Am Montag kam es kurz nach 13.30 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Als der Fahrer eines Pkw nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem Motorradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und beabsichtigte, den Pkw zu überholen. Der Fahrer des Motorrads wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell