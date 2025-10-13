Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Autofahrt endet im Straßengraben
Geisleden (ots)
Am Montagmorgen, gegen 9.20 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 229 zwischen Geisleden und Heuthen zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher nicht bekannten Gründen brach ein Skoda aus einer Rechtskurve aus, kam daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich im rechten Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln nun zur genauen Unfallursache.
