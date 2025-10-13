PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach versuchter Erpressung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am vergangenen Samstag, gegen 20.45 Uhr, wurde ein Jugendlicher im Eichsfeld Opfer einer versuchten Erpressung. Zwei bislang unbekannte Täter näherten sich dem Geschädigten in der Straße Schöllbach auf einem E-Scooter und forderten drohend Bargeld. Als sich zu diesem Zeitpunkt zufällig drei unbeteiligte Personen näherten, konnte der Geschädigte auf sich aufmerksam machen. Die unbekannten Täter verließen daraufhin den Tatort ohne Beute.

Die Polizei sucht nun dringend die drei Zeugen. Hierbei soll es sich um zwei Frauen und einen Mann gehandelt haben, welche anschließend noch mit dem Geschädigten sprachen.

Die Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden. Auch andere Personen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Aktenzeichen: 0265202

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

