Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw zerkratzt

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 11 Uhr, und Sonntag, gegen 12 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein Auto der Marke Ford beschädigt. Derzeitigen Ermittlungen zu Folge verursachten der oder die derzeit unbekannten Täter, mittels eines unbekannten Gegenstands, Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Wer hat etwas gesehen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0265478

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

