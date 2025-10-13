Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mülverstedt (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 17.10 Uhr, kam es auf dem Wanderparkplatz Fuchsfarm zu einer Verkehrsunfallflucht. Als der Fahrer eines Skodas zu seinem geparkten Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden auf der rechten Seite des Fahrzeugs fest. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Fahrer eines derzeit unbekannten Fahrzeugs den Sachschaden, im niedrigen vierstelligen Bereich, verursachte. Der derzeit unbekannte Fahrer verließ daraufhin widerrechtlich den Unfallort, ohne den ihm obliegenden Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich bittet Zeugen sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0265650

