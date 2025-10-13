Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, wurde eine Autofahrerin im Bereich Christoph-Heinemann-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher knapp über ein Promille anzeigte. Infolge des sich daraus ergebenen Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde die Verkehrsteilnehmerin in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr.

