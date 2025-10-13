PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, wurde eine Autofahrerin im Bereich Christoph-Heinemann-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher knapp über ein Promille anzeigte. Infolge des sich daraus ergebenen Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde die Verkehrsteilnehmerin in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 09:07

    LPI-NDH: Mit Schranke kollidiert und geflüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Birkungen (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitag, den 3. Oktober, im Eichsfeldkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum vor 10.20 Uhr auf der Beinröder Straße im Bereich des Bahnüberganges ein Schrankenbaum derart beschädigt, sodass ...

  • 13.10.2025 – 09:06

    LPI-NDH: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Bad Langensalza (ots) - Am Sonntagabend kam es gegen 18.40 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Salzstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Bisherigen Ermittlungen zufolge zündelten bislang unbekannte Täter im Bereich des Treppenhauses, sodass eine Rauchentwicklung sowie ein geringer Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird ...

  • 12.10.2025 – 12:51

    LPI-NDH: Brandfall in Nordhausen-Ost

    Nordhausen (ots) - Am Sonntag, den 12.10.2025 kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Brandfall in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen in der Ostrower Straße. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten einige Anwohner sicherheitshalber ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Es entstand Rußschaden etwa im Wert von 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Eine politisch motivierte Tat kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. ...

