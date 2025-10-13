PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Schranke kollidiert und geflüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Birkungen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitag, den 3. Oktober, im Eichsfeldkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Zeitraum vor 10.20 Uhr auf der Beinröder Straße im Bereich des Bahnüberganges ein Schrankenbaum derart beschädigt, sodass dieser abbrach. Nach der Kollision entfernte sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Der Bahnübergang befindet sich am Ortsrand auf einer wenig befahrenen Straße.

Gibt es Zeugen, die den Verkehrsunfall bemerkt haben und Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können? Wer kann Hinweise geben, wie und wann die Bahnschranke beschädigt wurde?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0259820

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

