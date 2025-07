POL-EL: Emsbüren - Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Börger (ots) - In der Nacht zum 16. Juli haben bislang unbekannte Täter versucht, zwischen 00:00 Uhr und 06:30 Uhr in ein Wohnhaus an der Schützenstraße in Börger einzubrechen. Sie beschädigten eine Terrassentür, gelangten jedoch nicht in das Haus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen ...

