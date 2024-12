Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbrüche +++ Kfz-Diebstahl +++ E-Bike aus Tiefgarage entwendet +++ Beim Einbruch gestört +++ Auto überschlägt sich

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Fichtestraße und Ellenbogengasse, Donnerstag, 12.12.2024, 12 Uhr bis Mittwoch, 18.12.2024, 19 Uhr

(mb)Am Mittwoch wurden der Wiesbadener Polizei zwei Wohnungseinbrüche gemeldet.

Zwischen dem 12.12.2024 und dem 18.12.2024 verschafften sich Kriminelle über die Balkontür Zugang in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fichtestraße. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fiel den Dieben Schmuck und Bargeld in die Hände. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

Am Mittwoch betraten Einbrecher auf unbekannte Art und Weise ein Mehrfamilienhaus in der Ellenbogengasse und hebelten anschließend eine Wohnungstür im 2. Obergeschoss auf. Im Wohnungsinneren wurden die Täter bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig. Mit hochwertigen Uhren und Schmuck entkamen die Langfinger unerkannt. Von einer Videokamera wurde eine Täterin aufgezeichnet. Diese ist circa 30 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 m groß und schmal. Zum Tatzeitpunkt hatte sie schwarze Haare zum Dutt gesteckt und trug eine graue Jacke, ein helles Oberteil, eine hellgraue Jeans und weiße Sneaker. Zudem führte sie eine große, graue Tasche mit, auf welcher ein Gesicht mit einem weißen Auge gestickt war.

In den beiden Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Kfz-Diebstahl,

Wiesbaden, Teutonenstraße, Dienstag, 17.12.2024, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 18.12.2024, 12.30 Uhr

(mb)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag entwendeten Unbekannte in Wiesbaden einen PKW. Der Geschädigte stellte den schwarzen "Mercedes Benz S 320 CDI" zwischen 18.15 Uhr und 8.15 Uhr in der Teutonenstraße in Höhe der Hausnummer 2 ab. Die Diebe bemächtigten sich des verschlossenen Fahrzeugs auf unbekannte Art und Weise und entfernten sich mit diesem unerkannt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen "WI-EM 303" an dem Fahrzeug angebracht. Der Wert des Mercedes wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zur Identität der Täter geben können, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. E-Bike aus Tiefgarage entwendet,

Wiesbaden, Wenzel-Jaksch-Straße, Dienstag, 17.12.2024, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 18.12.2024, 12.30 Uhr

(mb)Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstagabend, 20.30 Uhr und Mittwochmittag, 12.30 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage in der Wiesbadener Wenzel-Jaksch-Straße und brachen einen mit Metallzaun umfriedeten Abstellraum auf. Hieraus entwendeten sie anschließend ein E-Bike der Marke "Focus" im Wert von ca. 4.500 Euro. Letztlich entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Hinweise auf die Tat oder die Täter werden von dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegengenommen.

4. Beim Einbruch gestört,

Wiesbaden, Marktplatz und Kirchgasse, Mittwoch, 18.12.2024, 21 Uhr und Donnerstag, 19.12.2024, 4.30 Uhr

(mb)In der Nacht zum Donnerstag wurde in zwei Verkaufsstände in der Wiesbadener Innenstadt eingebrochen. In einem Fall wurden die Täter gestört und konnten festgenommen werden. Gegen 2.10 Uhr nahm eine Security-Mitarbeiterin verdächtige Geräusche an einem Verkaufsstand des Weihnachtsmarktes, der auf dem Marktplatz postiert war, wahr. Als sie sich dem Strand näherte, konnte die Frau zwei Personen erkennen, die sich an dem Stand zu schaffen machten und bei ihrem Erblicken davonliefen. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden, ein 16-Jähriger und ein 36-Jähriger, von Polizeikräften festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Festgenommene entlassen bzw. an die Erziehungsberechtigten überstellt. Darüber hinaus konnte ein weiterer Einbruch in einen Stand in der Kirchgasse festgestellt werden. Der tatzeitraum liegt zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr. Ob die beiden Taten in Verbindung stehen, bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Auto überschlägt sich,

Wiesbaden, Krauskopfstraße, L 3038, Mittwoch, 18.12.2024, 18.35 Uhr

(mb)Am Mittwoch befuhr die Unfallverursacherin mit ihrem blauen Citroen Saxo die Krauskopfstraße kommend aus Georgenborn in Fahrtrichtung Wiesbaden. In einer Rechtskurve verlor die 20-jährige Wiesbadenerin aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sie sich mehrfach und blieb auf dem Dach zwischen zwei Bäumen liegen. Die Wiesbadenerin wurde hierbei verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

