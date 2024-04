Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 37-Jähriger in Gewahrsam genommen

Gera (ots)

Gera: Einen 37 Jahre alter Mann nahmen Polizeibeamte am Samstagabend (06.03.2024) in Gewahrsam. Etwa gegen 18:20 Uhr hielt er sich in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße in Gera auf und griff dort mehrere Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowohl verbal als auch körperlich an. Da sich der polizeibekannte Mann auch bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten nicht beruhigte und weiterhin aggressiv auftrat, wurde er in eine Gewahrsamszelle verbracht. Hierbei leistete er weiterhin Widerstand. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (RK)

