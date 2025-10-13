Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kuriose Beute

Uder (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, gegen 14 Uhr, und Montagmittag, gegen 12 Uhr, wurde von einer Baustelle entlang der Kreisstraße 102 die Gabel eines Radladers entwendet. Derzeitigen Ermittlungen zufolge, verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu der Baustelle und entfernten sich mit ihrer Beute vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0266291

