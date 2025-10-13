PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kuriose Beute

Uder (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, gegen 14 Uhr, und Montagmittag, gegen 12 Uhr, wurde von einer Baustelle entlang der Kreisstraße 102 die Gabel eines Radladers entwendet. Derzeitigen Ermittlungen zufolge, verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu der Baustelle und entfernten sich mit ihrer Beute vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0266291

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 14:56

    LPI-NDH: Sitzmöglichkeiten und Mülleimer beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

    Nordhausen (ots) - Wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei in Nordhausen. Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 1. Oktober, 13 Uhr und Montag, 13. Oktober, 11.15 Uhr, beschmierten bislang Unbekannte diverse Sitzmöglichkeiten und Mülleimer auf einem öffentlichen Parkgelände am Petersberg mit ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:55

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach versuchter Erpressung

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am vergangenen Samstag, gegen 20.45 Uhr, wurde ein Jugendlicher im Eichsfeld Opfer einer versuchten Erpressung. Zwei bislang unbekannte Täter näherten sich dem Geschädigten in der Straße Schöllbach auf einem E-Scooter und forderten drohend Bargeld. Als sich zu diesem Zeitpunkt zufällig drei unbeteiligte Personen näherten, konnte der Geschädigte auf sich aufmerksam machen. Die ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:17

    LPI-NDH: Pkw zerkratzt

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 11 Uhr, und Sonntag, gegen 12 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße ein Auto der Marke Ford beschädigt. Derzeitigen Ermittlungen zu Folge verursachten der oder die derzeit unbekannten Täter, mittels eines unbekannten Gegenstands, Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer hat etwas ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren