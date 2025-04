Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 2 Jahre und 4 Monate Gefängnis: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Stendal (ots)

Eine Bahnfahrt ohne einen Fahrschein wurde einem Reisenden am Frei-tag, den 11. April 2025 zum Verhängnis. Der Mann nutzte einen Regio-nalexpress auf der Strecke Uelzen - Stendal und konnte dem Zugbeglei-ter kein gültiges Ticket vorweisen. Dieser informierte die Bundespolizei in Stendal, welche den Tatverdächtigen um 19:35 Uhr nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof in Empfang nahm. Die routinemäßige Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aurich. Demnach verurteilte ihn das Amtsgericht Aurich bereits im Jahr 2022 wegen Bandendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten. Abgezogen werden hierbei 55 Tage, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht hat. Da sich der 32-jährige Georgier trotz ordnungsgemäßer Ladung dem Strafantritt nicht stellte und unbekannten Aufenthaltes war, erging der Vollstreckungshaftbefehl im November 2023. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann, nahmen ihn fest und übergaben ihn an eine Justizvollzugsanstalt. Die ausschreibende Behörde wurde entsprechend informiert und eine weitere Strafanzeige wegen der aktuell begangenen Leistungserschleichung erstellt.

