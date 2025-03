Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Eisenach (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der B84 zwischen Eisenach Ost und Stockhausen. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Audi die B84 in Richtung Behringen. An einer Baustellenampel stand der Mann in einer Kolonne. Aufgrund dessen beabsichtigte der 26-Jährige augenscheinlich sein Fahrzeug im Bereich einer Kurve zu wenden. Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige Fahrerin eines Audi die Gegenfahrbahn. Es kam zur seitlichen Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrzeugführer wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

